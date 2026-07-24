Gold Update Gold Futures COMEX_DL:GC1! hungry_hippo Silver chart is inconclusive, but gold MFI hit oversold so it "should" bounce here.
Gold Update
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Gold Update Gold Futures COMEX_DL:GC1! hungry_hippo Silver chart is inconclusive, but gold MFI hit oversold so it "should" bounce here.