Сойдут ли танки с арены современной войны?

В американском военном журнале «Breaking Defense» вышла статья бывшего командира 3-й полевой армии Турции трёхзвездного генерала в отставке Явуз Туркгенчи «Tanks may face new threats on the modern battlefield, but they’re already adapting» («Танки могут столкнуться с новыми угрозами на современном поле боя, но они уже адаптируются»).