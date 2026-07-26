Александр Широкорад: Наступление на Одессу — две ключевые точки особого внимания Боевые действия в окрестностях Днепро-Бугского лимана будут полностью не соответствовать классическим канонам, нужны нестандартные ходы На фото: работа расчета гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения в составе казачьей разведывательно-штурмовой бригады «Дон» на Кинбурнской косе.