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Славянская доктрина

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Александр Широкорад: Наступление на Одессу — две ключевые точки особого внимания

Александр Широкорад: Наступление на Одессу — две ключевые точки особого внимания

Александр Широкорад: Наступление на Одессу — две ключевые точки особого внимания Боевые действия в окрестностях Днепро-Бугского лимана будут полностью не соответствовать классическим канонам, нужны нестандартные ходы На фото: работа расчета гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения в составе казачьей разведывательно-штурмовой бригады «Дон» на Кинбурнской косе.

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