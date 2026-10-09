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Царьград

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Прокуратура открыла горячую линию для пострадавших при ударе ВСУ

Прокуратура открыла горячую линию для пострадавших при ударе ВСУ

Прокуратура Калужской области открыла горячую линию для пострадавших после удара ВСУ по инфраструктуре.

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