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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о паделе: «Знаю его около 30 лет. Играл, когда люди думали, что это ругательство. Дважды выигрывал турнир в Марбелье, где профессионалы играют в паре с любителями»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал о своем опыте игры в падел. «Ребят, я падел знаю около 30 лет.

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