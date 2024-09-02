Рассмотрение дела Ивана Попова могут перенести в Запорожье. Защита назвала риски

АЛ

Александр Лагуткин

"Спартака" намеренно подставили после его обращения к НГШ с доклаом о некомпетентности, воровстве и предательстве в МО. После этого и появилось это состряпанное дело. Даже подписи Попова подделали, что и показала экспертиза. Сейчас необходимо завести дела уже на следователей и судей, которые всё это оформляли по указке сверху. Этот факт - прямое предательство интересов России в пользу врага. С фронта был убран один из эффективно действовавших боевых генералов. И по убийству Пригожина с его командирами-героями не было расследования. Слава Богу, что хоть Суровикина и Теплинского просто убрали с фронта. Вопрос, - в чьих интересах всё это делается? Уж точно не в интересах России! Сколько ещё шкурные интересы высших чиновников будут првалировать надинтересами Росссии и её народа!? Война идет, вопрос стоит о выживании России. А чиновничье ворьё никак не уймется, хотя уже большая часть замов Шойгу под следствием.