Рассмотрение дела Ивана Попова могут перенести в Запорожье, поскольку инкриминируемое генералу преступление было совершено именно в этом регионе.
Рассмотрение дела Ивана Попова могут перенести в Запорожье. Защита назвала риски
Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
"Спартака" намеренно подставили после его обращения к НГШ с доклаом о некомпетентности, воровстве и предательстве в МО. После этого и появилось это состряпанное дело. Даже подписи Попова подделали, что и показала экспертиза. Сейчас необходимо завести дела уже на следователей и судей, которые всё это оформляли по указке сверху. Этот факт - прямое предательство интересов России в пользу врага. С фронта был убран один из эффективно действовавших боевых генералов. И по убийству Пригожина с его командирами-героями не было расследования. Слава Богу, что хоть Суровикина и Теплинского просто убрали с фронта. Вопрос, - в чьих интересах всё это делается? Уж точно не в интересах России! Сколько ещё шкурные интересы высших чиновников будут првалировать надинтересами Росссии и её народа!? Война идет, вопрос стоит о выживании России. А чиновничье ворьё никак не уймется, хотя уже большая часть замов Шойгу под следствием.
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17 час.
НК
Наталья Котельникова
Для всякого дерьма возможно рассмотрение на замену исполнения срока в тюрьме, а для кумира бойцов и настоящего генерала, тем более уже явно доказано, что он не виновен, всё играют шоу с бубнами. Хватит уже позориться на всю Россию, господа якобы правители. Генерал Спартак на фронте нужен, он жизни наших воинов хранит как отец! Хотя вам то что до этого, ваших ублюдков там нет и не будет, они у вас в офшорах.
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15 час.
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