Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Наша пощечина США, как очередное доказательство их слабости

Наша пощечина США, как очередное доказательство их слабости

Зря многие не слишком обратили внимание на это событие. А ведь оно стоит того. Кроме этого, в нём спрятан очень глубокий тайный смысл, если понять который, то картина противостояния России и США заиграет совсем другими красками.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Однако а одна ли там &quot;Казань&quot;? В США в период Карибского кризиса был думающий Президент, а сегодня Байден опасен для Мира и это нужно знать всем.
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7 час.
МЗ
Малик Зиганшин
без паники👌теперь ситуация по президентам зеркально поменялась
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7 час.
Галина Чужая
Главное, чтобы диверсии не прозевали... А то США мастаки по таким вопросам...
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6 час.

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