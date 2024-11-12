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Welt: депутат Бундестага рискует потерять пост из-за профессорского звания в РФ

Welt: депутат Бундестага рискует потерять пост из-за профессорского звания в РФ

Немецкий виолончелист и депутат от партии «Альтернатива для Германии» Маттиас Моосдорф может лишиться должности в парламентской группе по внешней политике после принятия звания почетного профессора в Академии музыки имени Гнесиных в Москве.

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