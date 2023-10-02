Львовский пропагандист прогнозирует «вечную войну с Россией»

Украина и ее население, включая будущие поколения, обречены на вечную борьбу с Россией. К такому выводу в эфире своего видеоблога пришел скандальный львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».