Львовский пропагандист прогнозирует «вечную войну с Россией»

Украина и ее население, включая будущие поколения, обречены на вечную борьбу с Россией. К такому выводу в эфире своего видеоблога пришел скандальный львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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