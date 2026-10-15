going for a shake out E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI_DL:NQ1! dr_mr 29676 NQ1! response level either goes a bit side ways while the rest of he market gets waked or goes on a shakeout and panic selling that went off yesterday today its going be range bound or down breadth narrowing (mega-caps carrying the index) near-term fear easing Banks - Software - Drug Manufacturers.
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