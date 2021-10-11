Зеленые рэкетиры пришли за вашими деньгами

Мы дожили до тех невероятных времен, когда показательная глупость, недостаток базовых знаний и откровенная ложь стали нормой мировой политики.
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