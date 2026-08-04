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FiNE NEWS

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Россияне увеличили онлайн-расходы на оплату ЖКХ и путешествия в 2026 году

В 2026 году россияне стали чаще оплачивать коммунальные услуги и путешествия через мобильные приложения, свидетельствуют данные опроса, проведённого магазином приложений RuStore и финансовым маркетплейсом «Сравни».

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