Россияне увеличили онлайн-расходы на оплату ЖКХ и путешествия в 2026 году

В 2026 году россияне стали чаще оплачивать коммунальные услуги и путешествия через мобильные приложения, свидетельствуют данные опроса, проведённого магазином приложений RuStore и финансовым маркетплейсом «Сравни».
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