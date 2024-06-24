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Кафанов о Сафонове: «Лунин в «Реале» уже шесть лет и только сейчас дождался шанса и заставил о себе говорить. У Матвея это случится раньше»

– Многие сравнивают российских вратарей с Андреем Луниным: «Почему он может играть в «Реале», а наши не могут?» – Неправильно так сравнивать.

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