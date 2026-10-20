Восемь событий в Москве и Санкт-Петербурге, которые стоит успеть посетить до конца осени: от премьеры о Ленинграде до стендапа с актёрами и «Гамлета» в МХТ.
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