ФБР увеличило награду за криптокоролеву Игнатову

Американские власти не оставляют попыток поймать "Криптокоролеву" Ружу Игнатову. Государственный департамент США объявил о значительном увеличении награды за информацию, которая приведет к ее аресту и осуждению - до 5 миллионов долларов.
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