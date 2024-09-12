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Царьград

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Военный эксперт спрогнозировал капитуляцию после "курской авантюры" ВСУ

Военный эксперт спрогнозировал капитуляцию после "курской авантюры" ВСУ

Масала думает, что провал Украины под Курском может привести к её капитуляцииВ эфире телеканала ARD выступил военный эксперт Карло Масала.

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Александр Глущенко
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16 час.
Александр Глущенко
Ответить
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