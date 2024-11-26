Нас замещают за наши же деньги! "Оценивая статистические данные, ужасаешься – количество граждан Таджикистана, которые получили гражданство России выросло в 7 раз и это за последние несколько лет! Согласно открытым данным, в 2022 году паспорт РФ получило почти 174 тысячи граждан Таджикистана! За 2023 год ситуация не особо изменилась – ещё какие-то 170 тысяч выходцев из этой среднеазиатской страны стали «новыми россиянами».
«С русскими не церемонюсь»: приезжий подросток проверяет силу кулаков на младшеклассниках
Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Этого звереныша-уёбка вместе с родителями лишить гражданства и выкинуть всю семью из России с пожизненным запретом на въезд. Пусть у себя на родине тренируется. Куда смотрит его отец? Сначала удавил бы отца этой обезьяны, а потом и самого звереныша.
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5 час.
Karmadon
Пора государству всерьёз взглянуть на эту проблему? Чиновников этого государства всерьез беспокоит только одно - собственный карман. Пока САМИ не научимся давать отпор, ничего не изменится.
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2 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Пора уже маструбеков вонючих ишаков на место ставить.Эх где мои 20 лет я бы научил бы кишлачное стадо как вести себя в России. Помню свою молодость когда их за косой взляд пиздили до потери пульса . Кишлачное быдло только силу понимает.
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59 мин.
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