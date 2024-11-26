«С русскими не церемонюсь»: приезжий подросток проверяет силу кулаков на младшеклассниках

АЛ Александр Лагуткин Этого звереныша-уёбка вместе с родителями лишить гражданства и выкинуть всю семью из России с пожизненным запретом на въезд. Пусть у себя на родине тренируется. Куда смотрит его отец? Сначала удавил бы отца этой обезьяны, а потом и самого звереныша.

Karmadon Пора государству всерьёз взглянуть на эту проблему? Чиновников этого государства всерьез беспокоит только одно - собственный карман. Пока САМИ не научимся давать отпор, ничего не изменится.