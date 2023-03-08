Лига чемпионов. 1/8 финала. «Бавария» примет «ПСЖ», «Милан» в гостях у «Тоттенхэма»

«ПСЖ» в гостях сыграет с «Баварией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. В другом матче дня «Милан» на выезде будет противостоять «Тоттенхэму».
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