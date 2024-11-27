Управление по вопросам миграции информирует

Ивановской областной Думой 31 октября 2024 года принят Закон Ивановской области No 50-ОЗ «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Ивановской области на 2025 год», зарегистрированный 7 ноября 2024 года.
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