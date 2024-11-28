Эссе о роли одной кафедры в формировании чувства справедливости (к юбилею кафедры гражданского процесса УрГЮУ имени В.Ф. Яковлева)

В этом небольшом эссе автор анализирует, как иногда проникают идеи в наше правосознание. Автор отдает дань уважения кафедре труды сотрудников, которой помогли ему приобрести такой взгляд на право, который он имеет.
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