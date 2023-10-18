Дорожная обстановка в регионе за прошедшие дежурные сутки

В Палехском районе в 05-30 на 201-ом километре автодороги «Ростов-Иваново-Н.Новгород» 41-летний мужчина, управляя автомобилем «Датсун ОН-ДО», совершил съезд с дороги вправо с последующим наездом на опору уличного освещения.