Дорожная обстановка в регионе за прошедшие дежурные сутки

В Палехском районе в 05-30 на 201-ом километре автодороги «Ростов-Иваново-Н.Новгород» 41-летний мужчина, управляя автомобилем «Датсун ОН-ДО», совершил съезд с дороги вправо с последующим наездом на опору уличного освещения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии