Операторы БПЛА показали, как проходят подготовку в тыловом районе зоны СВО

Военнослужащие разведывательных и штурмовых подразделений группировки войск «Центр» продолжают совершенствовать навыки управления разведывательными БПЛА и дронами-камикадзе в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции.
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