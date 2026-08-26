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В Пулково задерживаются 16 рейсов, два отправления отменены

В аэропорту Пулково 26 августа задерживается вылет 16 рейсов, еще два отправления отменены. Корректировки графика коснулись авиакомпаний «Аэрофлот», Nordwind Airlines, «Победа», Smartavia, Red Wings и «Уральские авиалинии».

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