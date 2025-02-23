НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Курские новости

1 подписчик

Мишустин подписал распоряжение о выделении 44 миллиардов пострадавшим курянам

Мишустин подписал распоряжение о выделении 44 миллиардов пострадавшим курянам

«Мера поддержки распространяется на более чем 112 тысяч человек, проживавших по состоянию на 6 августа 2024 года в районах, где действует режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального масштаба», — сообщается на официальном сайте кабинета министров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх