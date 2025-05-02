Вика Цыганова резко высказалась о Валерии Леонтьеве, заявив, что певец стал ей отвратителен. На ее высказывания обратил внимание Отар Кушанашвили.
Кушанашвили сообщил, что его мнение о Цыгановой изменилось к худшему
Комментарии
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Светлана Петрова
У него голос хорошо сохранился, в таком возрасте тяжело поддерживать себя в тонусе и голос, что касается одежды, не помню в чем он выступал, во фраках теперь мало кто выходит на сцену
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13 час.
Владимир Алтайцев
Так вам разве неведомо, что он голубой? Вот и одевается, как педераст.
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12 час.
Сергей
Набрали кучу пидарасов, зато, теперь есть что и кого обсуждать!! Удачного Вам всем дня ЛЮДИ!!!!!
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12 час.
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