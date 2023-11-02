Более 97 тысяч внедорожников Jeep Wagoneer официально отозвали из-за проблем с ремнями безопасности

Стало известно, что североамериканская компания Jeep начала масштабную кампанию по отзыву, затронувшую более 97 000 культовых внедорожников Jeep Wagoneer 2023 из-за критической проблемы, связанной с ремнями безопасности.
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