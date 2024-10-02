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Разгромы от «Барсы», «Сити» и «Интера» в ЛЧ, 7 голов «Боруссии», победы «Арсенала» и «Байера», «Зенит» жалуется в ЭСК, Аллегри может возглавить «МЮ», первый разгром Слуцкого в Китае и другие новости

1. Во вторник в Лиге чемпионов забили очень много голов. «Арсенал» победил «ПСЖ», «Байер» выиграл у «Милана», «Барса» забила 5 мячей «Янг Бойз», «Интер» и «Сити» отгрузили по 4 гола «Црвене Звезде» и «Словану», а «Боруссия» просто стерла «Селтик» – 7:1! 2.

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