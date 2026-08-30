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Юрий Селиванов: Время полноценной войны 

Юрий Селиванов: Время полноценной войны 

Россия в полном понимании того, что в деле прекращения войны на Украине Запад ей не помощник, явным образом перешла к стратегии скорейшего лишения противника способности к дальнейшему сопротивлению без всяких тому послаблений и скидок на «братские чувства»   Источник фото: https://t.

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