Юрий Селиванов: Время полноценной войны 

Россия в полном понимании того, что в деле прекращения войны на Украине Запад ей не помощник, явным образом перешла к стратегии скорейшего лишения противника способности к дальнейшему сопротивлению без всяких тому послаблений и скидок на «братские чувства» Источник фото: https://t.