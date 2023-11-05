Военный юмор в минуты отдыха.https://colonelcassad.livejournal.com/8746837.html?utm_refer.
Бойцы на отдыхе
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Военный юмор в минуты отдыха.https://colonelcassad.livejournal.com/8746837.html?utm_refer.
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