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Газета.ру

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Песков заявил, что каждый день ухудшает жизнь украинских властей

Песков заявил, что каждый день ухудшает жизнь украинских властей

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил на брифинге, что не будет комментировать усилия американских переговорщиков по теме урегулирования российско-украинского конфликта.

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