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Бои за Степовое. 14.11.2023

Бои за Степовое. 14.11.2023

Кадры ожесточенных боев за Степовое.Вокруг поселка можно увидеть существенное кол-во уничтоженной техники, включая еще один "Леопард 2А5" + несколько "Брэдли" Наша пехота уже есть в Степовом, но противник активно контратакует, пытаясь выбить наших штурмовиков.

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