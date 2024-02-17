После "Цезаря Куникова" летят головы. Но сдача Авдоса затмила всё

Совершенно верно! Это каким безмозглым надо быть, чтобы лишить РФ фактически вида вооруженных сил. Это такая дурь. Главком у нас парень видный и настоящий свадебные генерал, ой, адмирал. Но без войска. Флот отдали енералам. Зачем енералу флот? У него уже есть саперы с катерами и даже ж/д войска. Что с флотом им делать они не знают со времен Алексея Михайловича!

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demyr150648

Алексей Горшков! А Вы, скорее всего, не внук адмирала Горшкова. Иначе быть бы вам выпоротым на обеденном столе в морском шляхетском кадетском корпусе за скудоумие и предательство. В смысле, за предательство потом под барабанный бой - быть вздернутым на ноке. Наверное вы диванный либераст, гуманист и паскудник. Вас бы ко мне на панцеркроцер, потрудился бы ночами на паёлах. Или у боцмана. Ну за неделю дурь и безмозглость бы выбил из тебя, засранец. Жаль, что ты не попал в лапы к каптри Юрову, помохе на "Пожарнике". Ой, даже представить страшно, что бы он с тобой сделал! Да образцового карася бы сделал. (Карась - матрос первогодок). Ох, как он это умел! Художник слова! Стакан шила вместо зарядки и целый день потом весь крейсер стонет и дрожит. Да, там тебя, либерзона, не хватало в его времена. Пи...дрон, ты, ты, не сомневайся! Ел бы глазами начальство, карась. Знаешь, что это такое - это вонючий синий хб морской носок.