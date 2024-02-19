Как снимали фильм "Профессионал" с Бельмондо: кадры со съемок и 18 интересных фактов о фильме

Этот фильм снят по роману британского писателя Патрика Александера "Смерть зверя с тонкой кожей". Шпионский триллер вышел в 1976 году и сразу стал бестселлером, во многом потому, что он рассказывал о грязной политике, которую вели главы некоторых европейских государств.
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