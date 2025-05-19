"Деньги, украденные у ВСУ, пошли… на СВО": Жена Зеленского угодила в скандал

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Ольга Антонова Елена Зеленская хоть и уверяет всех, что является меценатом украинской культуры, но своими поступками из раза в раз попадает в скандалы.

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