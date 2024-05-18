Steak Lovers
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Steak Lovers

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Берем 2 сосиски и превращаем в отменный ужин на семью. Изюминка рецепта в добавлении сливок и грибов

Берем 2 сосиски и превращаем в отменный ужин на семью. Изюминка рецепта в добавлении сливок и грибов

Сосиски часто используют как быстрый перекус или завтрак, но их можно сделать гораздо интереснее. Залив нарезанные сосиски сливками и добавив два вида сыра и грибы, можно получить полноценный семейный ужин.

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