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Газета.ру

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Макрон назвал невыносимыми нынешние цены на топливо на французских заправках

Макрон назвал невыносимыми нынешние цены на топливо на французских заправках

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал невыносимыми нынешние цены на топливо на заправках в республике.

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