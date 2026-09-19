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«Нас было трое, мы стояли насмерть». Захват Киева дорого обошелся нацистам

«Нас было трое, мы стояли насмерть». Захват Киева дорого обошелся нацистам

Под утро 19 сентября 1941 года в Киеве наступила гнетущая тишина. Улицы города были абсолютно пусты, трамваи замерли посреди путей, не работал водопровод и отключилось электричество.

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