Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Дрон ставропольских десантников подбил в небе гексакоптер «Баба Яга» ВСУ

Дрон ставропольских десантников подбил в небе гексакоптер «Баба Яга» ВСУ

В Запорожской области на Ореховском направлении специальной военной операции бойцы подразделения Ставропольского гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ проводят постоянную разведку.

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