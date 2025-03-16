Дрон ставропольских десантников подбил в небе гексакоптер «Баба Яга» ВСУ

В Запорожской области на Ореховском направлении специальной военной операции бойцы подразделения Ставропольского гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ проводят постоянную разведку.
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