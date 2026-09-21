В Северном округе после реконструкции открылся обновленный сквер

В Северном округе стало на одно уютное место больше: сквер в Ижорском проезде не узнать. Местные жители долго ждали завершения работ, и результат того стоил.
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