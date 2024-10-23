Генпрокурор Украины ушел в отставку из-за скандала. Сотни фальшивых инвалидов

Зеленский ликвидировал все медкомиссии Украины из-за коррупцииГенпрокурор Украины Андрей КостинOleksandr Klymenko/Keystone Press Agency/Global Look Press На Украине набирает обороты скандал из-за массовой выдачи фальшивых справок об инвалидности.
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