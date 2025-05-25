⛪️ В Новом Херсонесе стартовал крестный ход от Свято-Владимирского кафедрального собора Участники направляются к «Храм-парку» в музейном комплексе.
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⛪️ В Новом Херсонесе стартовал крестный ход от Свято-Владимирского кафедрального собора Участники направляются к «Храм-парку» в музейном комплексе.