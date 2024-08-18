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СМИ: перед дебатами с Харрис Трамп попросил помощи у известного политика

СМИ: перед дебатами с Харрис Трамп попросил помощи у известного политика

Дональд Трамп© AP Photo / Evan Vucci Экс-президент США и кандидат от республиканцев на президентских выборах в ноябре Дональд Трамп начал подготовку к дебатам со своей соперницей от демократов Камалой Харрис, для этого он пригласил известного политика в штате Гавайи и бывшую конгрессвумен от демократов Тулси Габбард, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

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