«Энергия захлестывает»: Александр Петров рассказал о важных жизненных принципах

Актер Александр Петров признался в интервью 5-tv.ru, что всегда много отдавал всего себя людям. Такой принцип у него сформировался благодаря воспитанию родителей, счастливому детству, а также благодаря школьным учителям и впоследствии университетским педагогам.
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