СССР-Россия

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Бах обратился к человечеству после отказа наших от ОИ

Бах обратился к человечеству после отказа наших от ОИ

Автор:  АМАРАНТ "Спасите Олимпиаду!." Узнав о жестком решении России, глава МОК впал в коллапс и произнес отчаянную речь.

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Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Гнобили-гнобили российских спортсменов, а заодно и Россию... а теперь Бах и к человечеству взывает... Наоборот вроде радоваться Бах должен... ОЙ!  А теперь же не получится над русскими поизмываться, да и олимпийский взнос от России в 80 миллионов...тю-тю....
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15 час.
Михаил Молчев
Как в &quot;Евгении Онегине&quot; в переводе Баркова написано- &quot;Его без гнева и без страха пошлем интеллигентно на Х..., коль он умен, так, он поймет, а если нет, так пусть идет...&quot;
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14 час.
Александр Салтановский
Да давно пора уже послать всю эту мировую пидорасню на хер, открытым текстом, всё это надо было сделать сразу, как только всё это началось, а то кланялись, извинялись, отстёгивали денежку немалую, при том, что об страну, гимн страны открыто да ещё и с издёвкой вытирали ноги, давно надо было так поступить!
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13 час.

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