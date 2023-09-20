Автор: АМАРАНТ "Спасите Олимпиаду!." Узнав о жестком решении России, глава МОК впал в коллапс и произнес отчаянную речь.
Бах обратился к человечеству после отказа наших от ОИ
Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Гнобили-гнобили российских спортсменов, а заодно и Россию... а теперь Бах и к человечеству взывает... Наоборот вроде радоваться Бах должен... ОЙ! А теперь же не получится над русскими поизмываться, да и олимпийский взнос от России в 80 миллионов...тю-тю....
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15 час.
Михаил Молчев
Как в "Евгении Онегине" в переводе Баркова написано- "Его без гнева и без страха пошлем интеллигентно на Х..., коль он умен, так, он поймет, а если нет, так пусть идет..."
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14 час.
Александр Салтановский
Да давно пора уже послать всю эту мировую пидорасню на хер, открытым текстом, всё это надо было сделать сразу, как только всё это началось, а то кланялись, извинялись, отстёгивали денежку немалую, при том, что об страну, гимн страны открыто да ещё и с издёвкой вытирали ноги, давно надо было так поступить!
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13 час.
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