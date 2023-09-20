Бах обратился к человечеству после отказа наших от ОИ

ТМ Татьяна Маштакова ТМ Гнобили-гнобили российских спортсменов, а заодно и Россию... а теперь Бах и к человечеству взывает... Наоборот вроде радоваться Бах должен... ОЙ! А теперь же не получится над русскими поизмываться, да и олимпийский взнос от России в 80 миллионов...тю-тю....

Михаил Молчев Как в "Евгении Онегине" в переводе Баркова написано- "Его без гнева и без страха пошлем интеллигентно на Х..., коль он умен, так, он поймет, а если нет, так пусть идет..."