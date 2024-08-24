Китайский гороскоп на последнюю летнюю неделю 2024 года Ольга ВайленкоКитайский гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2024 года, предоставленный астрологом Маргаритой Богатовой, предлагает интересный взгляд на предстоящие события с точки зрения древней китайской системы «Бацзы» или «Восемь иероглифов судьбы», сообщает Пятый канал.