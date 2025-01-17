обученная французами 155-я механизированная бригада ВСУ имени Анны Киевской столкнулась с катастрофой еще при своем формировании, завершив боевой путь тяжелыми потерями под Красноармейском (украинское название - Покровск).
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