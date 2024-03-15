Более миллиона человек проголосовали в Москве в системе ДЭГ

Выборы будут идти на протяжении трех дней Согласно заявлению заместителя руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве Александра Асафова, более миллиона человек уже приняли участие в выборах в столице через дистанционное электронное голосование (ДЭГ).