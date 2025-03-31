Эксперт Шпицберг объяснил, как правильно организовать эффективную помощь ребенку с аутизмом

Неободим специальный скрининг Ранняя диагностика и создание правильных условий позволяют ребенку с аутизмом развивать важные навыки, рассказал РИАМО руководитель и основатель АНО «Центр реабилитации инвалидов детства "Наш Солнечный Мир"» Игорь Шпицберг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии