За месяц россияне открыли больше 200 тысяч счетов в цифровых рублях

Количество счетов в цифровых рублях за первый месяц массового запуска достигло 220 тысяч. Об этом ТАСС сообщила зампред Банка России Зульфия Кахруманова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ДВ Глава СПЧ призвал...
- ЮВ Пять стран готовы...
- В России вырастут...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым