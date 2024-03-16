Генеральный директор Vanguard решительно настроен против спотовых биткоин-ETF

Генеральный директор Vanguard Тим Бакли заявил, что компания не будет предлагать спотовые биткоин-ETF, указав на спекулятивную природу криптовалют и их непригодность для долгосрочных инвестиционных стратегий.
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